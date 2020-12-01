رئيس البنك المركزي الأمريكي: أخبار اللقاح الأخيرة إيجابية للغاية

كل الوطن – وكالات: رأى رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، جيروم باول، أن الأنباء عن تطوير لقاح ضد “كوفيد – 19” إيجابية بالنسبة للاقتصاد الأمريكي على المدى المتوسط ​.

وعلل رئيس البنك المركزي الأمريكي تفاؤله بالقول إن النمو سيكون مرتبطا بدرجة كبيرة بالنجاح في مكافحة الفيروس.

وقال باول في خطاب أمام مجلس الشيوخ: “آخر أخبار اللقاح إيجابية للغاية على المدى المتوسط”.

وأشار رئيس البنك المركزي الأمريكي إلى أن النظرة المستقبلية للاقتصاد غير مؤكدة للغاية وستعتمد إلى حد كبير على نجاح الجهود لاحتواء انتشار الفيروس.

وأضاف رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، أي البنك المركزي: “من غير المرجح حدوث انتعاش اقتصادي كامل حتى يتأكد الناس من أنه من الآمن استئناف مجموعة واسعة من الأنشطة”.

ووفق المعلن، أظهر لقاح فيروس كورونا “موديرنا” في التحليل الأولي للمرحلة الثالثة من التجارب فعالية بنسبة 94.1٪، فيما قيل إن فعاليته بلغت 100٪ في الحالات الشديدة من “كوفيد – 19”.

وأفادت الشركة مؤخرا إنها قدمت طلبا إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لاستخدام اللقاح ضد كورونا الذي تم إنشاؤه باستخدام تقنية “mRNA” التجريبية.

وقالت الهيئة التنظيمية الطبية في بيان إنها ستراجع تطبيق لقاح كوفيد الخاص بشركة “موديرنا” في 17 ديسمبر في اجتماع اللجنة الاستشارية.

إلى ذلك، أفادت جامعة جونز هوبكنز، بتسجيل أكثر من 13 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الوباء في الولايات المتحدة، ووفاة أكثر من 266 ألف شخص، وتعافى أكثر من 5 ملايين آخرين.

المصدر: نوفوستي