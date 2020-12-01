تحالف سعودي إماراتي للاستحواذ على شركة دواء في مصر

كل الوطن – وكالات: دخل تحالف سعودي إماراتي في مفاوضات مشتركة للاستحواذ على شركة آمون للأدوية “آمون فارما” المملوكة لشركة “بوش هيلث كوز” العالمية في مصر، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبيرغ.

والتحالف السعودي الإماراتي مكون من صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة القابضة الإماراتية (ADQ)، التي كانت تعرف باسم أبوظبي التنموية القابضة.

وقالت مصادر لبلومبيرغ إن التحالف عقد مباحثات للعمل على صفقات مشتركة في عدة مجالات منها الأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والصناعة، وإن المباحثات بشأن صفقة شركة آمون مستمرة، وليس هناك أي تأكيد إذا ما كانت ستؤدي إلى تنفيذ الصفقة.

وكانت بلومبيرغ قالت في أكتوبر الماضي إن القابضة الإماراتية تخطط للاستحواذ على “آمون فارما” مقابل 700 مليون دولار.

وتعمل “آمون فارما” في السوق المصرية منذ 25 عامًا، وتصنع 175 منتجًا دوائيا و21 منتجا بيطريا، وتصدر الشركة منتجاتها إلى 28 دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية، وفقا لموقع الشركة.

واشترت شركة “هيلث كوز” العالمية شركة آمون للأدوية في عام 2015 مقابل 800 مليون دولار.

المصدر: وكالات