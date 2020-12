انتشرت ملصقات في نيويورك وعليها صورة ايفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرفقة بعبارة “Not Wanted”، بعد أن واجهت انتقادات لعدم منع والدها من تنفيذ سياسات مثيرة للجدل.

ملصقات في نيويورك تعلن ايفانكا ترامب شخصا غير مرغوب به في المدينة

كما تم استهداف زوجها، كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، وتم تشبيهه في الملصقات بشخصية “Slender Man” الخيالية.

“Not Wanted: Ivanka Trump” signs are up in New York pic.twitter.com/74Ft4vkePc