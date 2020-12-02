تسجيل الدخول
» » ملصقات في نيويورك تعلن ايفانكا ترامب شخصا غير مرغوب به في المدينة

ملصقات في نيويورك تعلن ايفانكا ترامب شخصا غير مرغوب به في المدينة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
ملصقات في نيويورك تعلن ايفانكا ترامب شخصا غير مرغوب به في المدينة

انتشرت ملصقات في نيويورك وعليها صورة ايفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرفقة بعبارة “Not Wanted”، بعد أن واجهت انتقادات لعدم منع والدها من تنفيذ سياسات مثيرة للجدل.

ملصقات في نيويورك تعلن ايفانكا ترامب شخصا غير مرغوب به في المدينةتقرير حول مخططات إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر بعد البيت الأبيض
كما تم استهداف زوجها، كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، وتم تشبيهه في الملصقات بشخصية “Slender Man” الخيالية.

وبحسب صحيفة “الإندبندنت” البريطانية فإن الزوجين يفكران بعدم العودة إلى نيويورك ويتطلعان إلى الانتقال إلى نيوجيرسي أو فلوريدا في يناير.

وقال أحد أصدقاء ايفانكا لمجلة “فانتي فير” إن النخبة الاجتماعية في مانهاتن ستتجنب مواجهة إيفانكا إذا حاولت العودة إلى المدينة، مشيرا إلى أن “كل شخص يحترم نفسه أو يحترم الديمقراطية ولا يريد أن يخجل في الحياة الخاصة والعامة سيبتعد عن الالتقاء بها”.

المصدر: “الإندبندنت”

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=402131

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.