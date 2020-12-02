تسجيل الدخول
» » » القبض على شخص أطلق أعيرة نارية في الهواء بالخرج

القبض على شخص أطلق أعيرة نارية في الهواء بالخرج

كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطقجرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 41 ثانيةآخر تحديث : منذ 41 ثانية
القبض على شخص أطلق أعيرة نارية في الهواء بالخرج

كل الوطن – الرياض: صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يطلق أعيرة نارية في الهواء أثناء استقبال شخص آخر في استراحة بمحافظة الخرج ، وتوثيقه لذلك ونشره متباهياً بفعله ومعرضا حياة الحاضرين للخطر ، في مخالفة للأنظمة والتعليمات المجرمة لذلك ، فقد تمكنت الجهات الأمنية -بفضل الله- من تحديد هويته والقبض عليه ، وهو مواطن في العقد الخامس من العمر ، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه كافة ، لإحالته إلى النيابة العامة.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=402158

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.