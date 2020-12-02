القبض على شخص أطلق أعيرة نارية في الهواء بالخرج

كل الوطن – الرياض: صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يطلق أعيرة نارية في الهواء أثناء استقبال شخص آخر في استراحة بمحافظة الخرج ، وتوثيقه لذلك ونشره متباهياً بفعله ومعرضا حياة الحاضرين للخطر ، في مخالفة للأنظمة والتعليمات المجرمة لذلك ، فقد تمكنت الجهات الأمنية -بفضل الله- من تحديد هويته والقبض عليه ، وهو مواطن في العقد الخامس من العمر ، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه كافة ، لإحالته إلى النيابة العامة.
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