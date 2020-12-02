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“الداخلية”: سيتم الإعلان لاحقاً عن موعد فتح المنافذ ورفع القيود على السفر

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
“الداخلية”: سيتم الإعلان لاحقاً عن موعد فتح المنافذ ورفع القيود على السفر

كل الوطن – واس: صرَّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه إلحاقًا للبيان الصادر بتاريخ 25 محرم 1442 هجرية الموافق 13 سبتمبر 2020 ميلادية، القاضي بأن يكون رفع القيود على مغادرة المواطنين المملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل بعد تاريخ 17 جمادى الأولى 1442 هجرية الموافق 1 يناير 2021 ميلادية؛ تود وزارة الداخلية أن توضح أن موعد رفع القيود على المغادرة، والسماح بفتح المنافذ، سيتم الإعلان عنه لاحقاً.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=402161

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