حجم سوق “إنترنت الأشياء سيصل إلى 11.6 مليار ريال بحلول 2023”

كل الوطن – الرياض: توقع د. محمد التميمي، محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن يصل حجم سوق إنترنت الأشياء إلى 11.6 مليار ريال بحلول العام 2023 والذي سيمكن كثير من القطاعات في استخدام التقنية، لافتا إلى أن الهيئة أطلقت بوابة لتسجيل الشركات ورواد الأعمال في الحوسبة السحابية.

وأكد أن الهيئة تركز على أربع محاور: حماية المستخدمين، تشجيع المنافسة والاستثمار، تمكين تحول المملكة الى مجتمع رقمي، وتحقيق النمو التنظيمي.

وقال خلال لقاء في غرفة الشرقية –عن بعد – يوم الثلاثاء، نعمل في الحفاظ على المكتسبات التي حققها قطاع الاتصالات، وتمكين التوسع في تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة، واكتشاف القطاعات المجاورة.

وتناول التميمي، ابرز منجزات الهيئة بعد دعم الاستثمار في البني التحتية وفي التقنية الرقمية من حكومة خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله – أصبحت المملكة الأولى في متوسط سرعات الجيل الخامس، والرابع عالميا في شبكات الجيل الخامس، ومن العشر الدول في العالم في سرعة الانترنت المتنقل وترتيب المملكة قبل ثلاث سنوات كان 105 وانتقلنا الى المرتبة السابعة حاليا.

وقال إلى أن الهيئة أطلقت مبادرة “النطاق العريض” التي تسمح للمستهلك باستخدام أي شبكة انترنت وهي من اوائل الدول في العالم، واعدنا تنظيم نقل الطرود واصدرنا نوعين من التراخيص محلي ودولي، وأطلقنا البيئة التجريبية لتطبيقات التوصيل وهي اول بيئة تجريبية في العالم تغطي 250 مدينة ومحافظة في المملكة.

وسلط الضوء كذلك على مبادرة مجانية تشجع وتحسن جودة الحياة واستخدام الإنترنت حيث قال: أوجدنا 60 ألف نقطة واي فاي منتشرة في المملكة، اما في مجال الفرص الاستثمارية أطلقت الهيئة العديد من التراخيص منها 350 ترخيص ساري نسبة الأتمتة فيها 100% بالتنسيق مع منصة “مراس” من خلال استقبال التراخيص بشكل مباشر على المنصة، وترخيص خدمات مشغلي الاتصالات المتنقلة الافتراضية وهناك مشغل ثلاث سيدخل حالياً وسترفع جود متنافس خدمات الاتصالات المتنقلة، ثم تراخيص إنترنت الأشياء.

في قطاع البريد أشار إلى إطلاق نوعين من التراخيص وجميعها مؤتمت، حيث ارتفعت الخدمات البريدية الفترة الماضية 62%، اما ما يخص تطبيقات التوصيل أطلقت الهيئة الفترة الماضية المرحلة الاولى والثانية من تطبيقات التوصيل وارتفعت التطبيقات المسجلة بعد دخول الهيئة إلى 310% والطلبات المنفذة 250% وقيمة الطلبات في هذا القطاع اثنين مليار ريال والتوسع في عدد من المدن والمحافظات 246 منطقة ومحافظة قيمة الشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي 200 مليون ريال وارتفعت نسبة المناديب السعوديين خلال الجائحة 500%.