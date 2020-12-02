القحطاني مديراً للإدارة العامة لدوريات الأمن (صور)

كل الوطن – الرياض: صدر قرار مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي بتعيين العميد علي بن محمد القحطاني مديرا للإدارة العامة لدوريات الأمن و تعيين العميد نايف بن مناور العتيبي نائباً لقائد القوات الخاصة لأمن الطرق والعميدان القحطاني والعتيبي من الكفاءات المميزة في الأمن العام.