القحطاني مديراً للإدارة العامة لدوريات الأمن (صور)

كل الوطن – الرياض: صدر قرار مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي بتعيين العميد علي بن محمد القحطاني مديرا للإدارة العامة لدوريات الأمن و تعيين العميد نايف بن مناور العتيبي نائباً لقائد القوات الخاصة لأمن الطرق والعميدان القحطاني والعتيبي من الكفاءات المميزة في الأمن العام.
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