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القحطاني مديراً للإدارة العامة لدوريات الأمن (صور)

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 24 ثانيةآخر تحديث : منذ 24 ثانية
القحطاني مديراً للإدارة العامة لدوريات الأمن (صور)

كل الوطن – الرياض: صدر قرار مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي بتعيين العميد علي بن محمد القحطاني مديرا للإدارة العامة لدوريات الأمن و تعيين العميد نايف بن مناور العتيبي نائباً لقائد القوات الخاصة لأمن الطرق والعميدان القحطاني والعتيبي من الكفاءات المميزة في الأمن العام.

الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي
الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي
العميد علي القحطاني والعميد نايف العتيبي
العميد علي القحطاني والعميد نايف العتيبي
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=402170

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