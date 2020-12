توقعات بإعدام أكاديمي إيراني-سويدي مدان بالتجسس لصالح إسرائيل في إيران

كل الوطن – وكالات: أكد نشطاء حقوقيون وعائلة الأكاديمي الإيراني-السويدي، أحمد رضا جلالي، أن سلطات إيران من المتوقع أن تنفذ، اليوم الأربعاء، حكم الإعدام الصادر بحقه بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

ونقلت منظمة Iran Human Rights أمس عن فيدا مهرانيا، قرينة الطبيب والأكاديمي المسجون، قولها إن محامي زوجها أبلغوا الأسبوع الماضي بأنه سينقل في الساعة الخامسة بعد ظهر اليوم إلى سجن رجائي شهر حيث سيتم تنفيذ حكم الإعدام بحقه.

#AhmadrezaDjalali is due to be transferred to RajaiShahr Prison today in prep for his #execution. IHR Director, @iranhr: “Ahmadreza Djalali is at imminent risk of execution and only a strong and urgent reaction from the int'l community can #SaveHisLife.”https://t.co/5LIsf9Olnc