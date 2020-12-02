كل الوطن – وكالات: أكد نشطاء حقوقيون وعائلة الأكاديمي الإيراني-السويدي، أحمد رضا جلالي، أن سلطات إيران من المتوقع أن تنفذ، اليوم الأربعاء، حكم الإعدام الصادر بحقه بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

ونقلت منظمة Iran Human Rights أمس عن فيدا مهرانيا، قرينة الطبيب والأكاديمي المسجون، قولها إن محامي زوجها أبلغوا الأسبوع الماضي بأنه سينقل في الساعة الخامسة بعد ظهر اليوم إلى سجن رجائي شهر حيث سيتم تنفيذ حكم الإعدام بحقه.

#AhmadrezaDjalali is due to be transferred to RajaiShahr Prison today in prep for his #execution. IHR Director, @iranhr: “Ahmadreza Djalali is at imminent risk of execution and only a strong and urgent reaction from the int'l community can #SaveHisLife.”https://t.co/5LIsf9Olnc — Iran Human Rights (IHR) (@IHRights) December 1, 2020

توقعات بإعدام أكاديمي إيراني-سويدي مدان بالتجسس لصالح إسرائيل في إيران

تاريخ النشر:02.12.2020 | 10:12 GMT | أخبار العالم

توقعات بإعدام أكاديمي إيراني-سويدي مدان بالتجسس لصالح إسرائيل في إيران

Reuters Ali Khara/ WANA/

طهران

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أكد نشطاء حقوقيون وعائلة الأكاديمي الإيراني-السويدي، أحمد رضا جلالي، أن سلطات إيران من المتوقع أن تنفذ، اليوم الأربعاء، حكم الإعدام الصادر بحقه بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

ونقلت منظمة Iran Human Rights أمس عن فيدا مهرانيا، قرينة الطبيب والأكاديمي المسجون، قولها إن محامي زوجها أبلغوا الأسبوع الماضي بأنه سينقل في الساعة الخامسة بعد ظهر اليوم إلى سجن رجائي شهر حيث سيتم تنفيذ حكم الإعدام بحقه.

وأشار مدير حقوق الإنسان في المنظمة، محمود أميري مقدم، إلى أن جلالي يواجه إعداما وشيكا، مشددا على أن ردا قويا وعاجلا من قبل المجتمع الدولي فقط قد ينقذ روحه.

وطالبت زوجة المدان في حديث لصحيفة “غارديان” البريطانية المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، إلى التدخل في الموضوع ومنع إعدام زوجها.

وكانت الأمم المتحدة قد أعربت عن قلقها إزاء خطر تنفيذ حكم الإعدام بحق جلالي ودعت السلطات الإيرانية إلى التراجع عن هذا القرار.

وقال المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في المنظمة العالمية، جاويد رحمن، والمقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، آغنيس كالامار، في بيان مشترك صدر عنهما في 25 نوفمبر الماضي “إن جلالي أدين بتهمة زائفة”، مضيفين أن “تعذيبه واحتجازه التعسفي والحكم بالإعدام والتقارير التي تفيد بإعدامه الوشيك هي أفعال غير معقولة يجب أن يدينها المجتمع الدولي بأشد العبارات”.

وأشار الخبيران الأمميان إلى وجود “أدلة موثوقة على أن إدانة جلالي استندت إلى اعتراف قسري انتُزع تحت التعذيب وبعد محاكمة جائرة”.

وخاطبت كالامار على حسابها الرسمي في “تويتر”، تعقيبا على خبر قرب إعدام زوجها جلالي، المجتمع الدولي والسلطات الإيرانية بالقول: “أرجوكم استمعوا ثم تصرفوا”.

المصدر: وكالات