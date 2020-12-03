مشكلات الذاكرة والانتباه بعد “كوفيد-19”

كل الوطن – وكالات: كشف أطباء الأعصاب في لقاء الطاولة المستديرة، مشكلات الذاكرة والانتباه التي قد عاني منها الأشخاص الذين أصيبوا بـ “كوفيد-19”.

ويؤكد الجراح قسطنطين ليادوف، أخصائي إعادة التأهيل، أن هذه الحالات زادت في فصل الخريف.

ومن جانبه قال الدكتور يفغيني سيريدكين رئيس قسم الأعصاب في مستشفى رقم 1 التابعة لشركة سكك الحديد الروسية، “للأسف، فيما يتعلق بمشكلات تحديد التوجه في الزمكان، وعموما ضعف واضطراب الوظائف الإدراكية، هي الأكثر شيوعا بين المرضى”.

ويشير أطباء الأعصاب إلى أن التوتر النفسي والرعب هي من بين الأسباب المحتملة لظهور هذه الحالات.

ويضيف الدكتور ألكسندر كوماروف، أخصائي إعادة التأهيل، “النقطة الثانية، هي تأثير السمية العصبية (اضطراب الحركة والوظائف الحسية والحالة العاطفية ووظائف الدماغ التكاملية)، للفيروس التاجي المستجد”.

ويؤكد أطباء الأعصاب، على أن أمراض الجهاز العصبي، يمكن أن تؤدي إلى اضظراب وظائف الرئة، التي تظهر عند الإصابة بالفيروس التاجي المستجد. ولا تتمكن رئتا المريض الضعيفة من أداء وظيفتها بصورة كاملة وتزويد القشرة الدماغية بكمية الأكسجين التي تحتاجها.

وينصح الدكتور رستم جايفودينوف، الأستاذ المساعد في قسم طب وجراحة الأعصاب في جامعة كورسك الطبية، بتجنب التوتر النفسي والخوف لمكافحة وعلاج هذه العواقب، وتناول مركب فيتامينات يحتوي على نسبة عالية من فيتامين مجموعة В ومعدني المغنيسيوم والزنك.

المصدر: نوفوستي