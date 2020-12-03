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قناة: ترامب سيعفو عن عدد من الأشخاص قبل مغادرة البيت الأبيض

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 9 ثوانيآخر تحديث : منذ 9 ثواني
قناة: ترامب سيعفو عن عدد من الأشخاص قبل مغادرة البيت الأبيض

كل الوطن – وكالات: أفادت شبكة CNN، نقلا عن مصدر مقرب من البيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يصدر عفوا، عن عدد من الأفراد قبل أن يترك منصبه الرئاسي.

ويتهم ترامب الديمقراطيين، بتنظيم ملاحقة سياسية ضده وضد أنصاره.

في فترات سابقة، أصدر ترامب العفو عن عدد من الأشخاص الذين دعموه أو كانوا من المقربين منه.

وأثار موجة من الانتقاد، العفو الذي أصدره ترامب عن مايكل فلين مستشار الأمن القومي السابق في البيت الأبيض، الذي اعترف بتقديم إفادة كاذبة أمام مكتب التحقيقات الفيدرالي، لكنه سحب هذا الاعتراف لاحقا.

ومن المعروف، أنه لا يجوز الاعتراض على العفو الرئاسي في الولايات المتحدة، وهو غير قابل للاستئناف. واستخدم العديد من الرؤساء الأمريكيين هذه الصلاحية، للعفو عن العديد من المدانين، بمن في ذلك أنصارهم السياسيون.

المصدر: نوفوستي

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=402214

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