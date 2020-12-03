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وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان

كل الوطن - فريق التحرير
2020-12-03T03:25:56+03:00
2020-12-03T10:27:25+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحرير3 ديسمبر 2020آخر تحديث : منذ 7 ساعات
وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان

كل الوطن – وكالات: أفادت وسائل إعلام فرنسية في وقت متأخر من يوم الأربعاء، بأن الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان قد توفي عن عمر ناهز 94 عاما.

ونقل الرئيس الفرنسي الأسبق في منتصف شهر نوفمبر إلى مستشفى في مدينة تور بغرب فرنسا.

وقالت وسائل إعلام فرنسية إن جيسكار الذي تولى الرئاسة من عام 1974 إلى عام 1981، نقل من مقر إقامته إلى المستشفى دون الكشف عن السبب.

وكان جيسكار قد مكث بالمستشفى لفترة وجيزة في سبتمبر الماضي بعد أن شكا من مشكلات في الجهاز التنفسي.

وكانت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية قد ذكرت حينها أنه دخل إحدى وحدات العناية المركزة.

المصدر: وكالات

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=402220

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