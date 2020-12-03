زيادة قياسية بإصابات كورونا في مصر ومجلس الوزراء يعلق

كل الوطن – وكالات : ارتفعت إصابات فيروس كورونا المستجد في مصر لأعلى مستوياتها منذ يوليو/تموز الماضي، بتسجيل 421 حالة جديدة وصاحبها ارتفاع كبير في الوفيات بإعلان 28 وفاة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة المصرية، مساء الأربعاء، فقد تم “تسجيل 421 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ووفاة 28 حالة”.

وأشار البيان إلى “خروج 133 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 102949 حالة حتى اليوم”.

وأوضح البيان، أن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 116724 حالات من ضمنهم 102949 حالة تم شفاؤها، و6694 حالة وفاة“.

وحذرت الحكومة المصرية في وقت سابق من التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وشددت على تطبيق عقوبات رادعة على المخالفين، كما حذرت وزارة الصحة المصرية من موجة ثانية من الوباء مع بداية فصل الشتاء وانخفاض الحرارة.

مجلس الوزراء يحذر من موجة قاسية

وفي ذات الصدد، قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن إصابات كورونا اليومية لأول مرة ستتخطى 400 حالة اليوم، خلال الموجة الثانية للفيروس، معتبرا الأمر مؤشر سلبي.

وأوضح أن

“نسبة إشغال أسرة الرعاية المركزة في مستشفيات العزل بلغ 52%، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الصناعي بلغ 31%”.

وشدد سعد، على “أن الحذر مطلوب والإجراءات الاحترازية مطلوبة حتى لا ننزلق لموجة ثانية كدول أخرى”، وفقا لصحيفة “الشروق”.

وعن اتخاذ القرار بالإغلاق الجزئي، أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن “الإغلاق الجزئي له تكلفة وثمن”، قائلا إن لجنة الأزمات تدرس الإجراءات على الأرض قبل اتخاذه.

وبلغت إصابات وباء كوفيد-19 في مصر ذروتها في يونيو/حزيران الماضي، حيث ارتفعت الإصابات اليوم لتقترب من الألفي حالة في اليوم بينما اقتربت الوفيات من المائة وفاة يوميا، قبل أن تبدأ في التراجع تدريجيا في يوليو/تموز الماضي، لتنخفض دون المائة في سبتمبر/أيلول الماضي، قبل أن تعود للارتفاع تدريجيا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.