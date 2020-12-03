تسجيل الدخول
» » سعودية تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية (صور)

سعودية تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية (صور)

كل الوطن - فريق التحرير
2020-12-03T21:13:11+03:00
2020-12-03T21:13:50+03:00
محلياتمنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
سعودية تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية (صور)

كل الوطن – وكالات: دخلت الفنانة التشكيلية السعودية عهود المالكي موسوعة غينيس للأرقام القياسية، برسمها أكبر لوحة فنية في العالم باستخدام القهوة.

وعرضت المالكي أكبر لوحة فنية في العالم مرسومة بالقهوة على الواجهة البحرية لمحافظة جدة بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات، وتحمل صورتين لمؤسس السعودية الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن سعود، ورئيس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وقالت المالكي: تعتبر اللوحة الأكبر في العالم، إذ استخدمت فيها القماش والقهوة ورسمت اللوحة على قماش قطني بمساحة 220 مترا مربعة، واستخدمت في رسمها 4.5 كيلو غرام من القهوة غير القابلة للاستهلاك لتجنب هدر البن، و4 درجات من اللون البني عن طريق خلط البن بالماء.

5fc904a74236047227731a6c - كل الوطن
5fc904f14c59b76c970d9d55 - كل الوطن

واعتبرت مؤسسة غينيس للأرقام القياسية اللوحة خطوة استثنائية في تاريخ تسجيل المواهب في الوطن العربي، وتعد المالكي أول سيدة تحقق هذا اللقب الفردي في الرسم من هذا النوع.

المصدر: سبق+تويتر

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=402272

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.