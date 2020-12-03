سعودية تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية (صور)

كل الوطن – وكالات: دخلت الفنانة التشكيلية السعودية عهود المالكي موسوعة غينيس للأرقام القياسية، برسمها أكبر لوحة فنية في العالم باستخدام القهوة.

وعرضت المالكي أكبر لوحة فنية في العالم مرسومة بالقهوة على الواجهة البحرية لمحافظة جدة بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات، وتحمل صورتين لمؤسس السعودية الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن سعود، ورئيس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

الفنانة التشكيلية السعودية "عهود المالكي" تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد رسمها أكبر لوحة فنية في العالم باستخدام القهوة.



- pic.twitter.com/CDpTAgI72I — أخبار السعودية (@SaudiNews50) December 3, 2020

وقالت المالكي: تعتبر اللوحة الأكبر في العالم، إذ استخدمت فيها القماش والقهوة ورسمت اللوحة على قماش قطني بمساحة 220 مترا مربعة، واستخدمت في رسمها 4.5 كيلو غرام من القهوة غير القابلة للاستهلاك لتجنب هدر البن، و4 درجات من اللون البني عن طريق خلط البن بالماء.

واعتبرت مؤسسة غينيس للأرقام القياسية اللوحة خطوة استثنائية في تاريخ تسجيل المواهب في الوطن العربي، وتعد المالكي أول سيدة تحقق هذا اللقب الفردي في الرسم من هذا النوع.

المصدر: سبق+تويتر