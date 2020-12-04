وزير الثقافة يستضيف فنان العرب في ثاني لقاءات “ضيف بدر”

كل الوطن – الرياض: ضمن سلسلة لقاءات مبادرة “ضيف بدر”، يحل فنان العرب محمد عبده ضيفاً على صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، في لقاء مباشر عبر حساب سموه في موقع انستغرام، سيتحدث فيه الفنان الكبير للجمهور عن جوانب من مسيرته الفنية الحافلة، وذلك في تمام التاسعة من مساء الأربعاء المقبل 9 ديسمبر 2020.

ويعد فنان العرب ثاني ضيوف في سلسلة لقاءات “ضيف بدر” بعد الفنان التشكيلي عبدالرحمن السليمان الذي كان أول ضيوف “بدر” مساء أمس الأربعاء.

وتأتي مبادرة “ضيف بدر” ضمن مجموعة من مبادرات سمو وزير الثقافة لتعزيز الحوار الثقافي بين المبدعين السعوديين بمختلف أطيافهم وبين الجمهور. وسيطل من خلال هذه المبادرة مبدعون من قطاعات ثقافية عدة في أمسيات ثقافية عبر تقنية البث المباشر من حساب سمو الوزير على منصة التواصل “انستغرام”.