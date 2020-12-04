الجميع يعتقد أنها صحّية.. الكشف عن أخطر طرق لتناول البطاطس

كل الوطن – وكالات: كشفت الطبيبة الروسية إيلينا جوبكينا، أخصائية الغدد الصماء، الخميس، عن أخطر الطرق لتناول البطاطس. وقالت إنها قامت بتقييم لطرق طهي وتناول البطاطس الصحية. وخلصت إلى أنه لا يجب أن تؤكل بالقشور، حيث تتراكم المواد الضارة من التربة والهواء. وأشارت إلى أنه وفقا لدراسات مبنية على الحقائق العلمية، يجب أن لا تتعرض البطاطس إلى درجات عالية أثناء الطهي، وفقا لـ”سبوتنيك”.

وتعتبر البطاطس من أكثر الخضار التي تشكل جزءا أساسيا من النظام الغذائي للأفراد، في حياتهم اليومية، لكن الكثير منهم يقومون بتناولها على شكل بطاطس مقلية أو رقائق البطاطس وخاصة الأطفال. وهذا يعد خطرا على الصحة بشكل كبير، حيث أكدت الدراسات المختلفة، أن البطاطس المقلية قد تتسبب في الإضرار بالصحة، نتيجة للزيوت المكررة الاستعمال تحت درجات حرارة عالية، مما يعرض الجسم للسمنة والأمراض القلبية وأمراض الكبد وغيرها من الأمراض.

المصدر: سبوتنيك