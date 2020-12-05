“كوفيد” يشارك في مهرجان بالسعودية

كل الوطن – وكالات: شارك الصقر “كوفيد” والذي أطلق عليه صاحبه هذا الاسم نسبة إلى فيروس كورونا في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في السعودية.

وعادة ما يطلق الصقارون في المهرجان على طيورهم أسماء أبنائهم، لمحبتها ومكانتها في قلوبهم، كما يطلقون عليها في بعض الأحيان صفات نابعة من حركتهم وسماتهم الجمالية.

ومن الأسماء الطريفة التي سجلها المهرجان اسم “كوفيد”، نسبة إلى فيروس كورونا، إلى جانب أسماء أخرى مثل: الجوكر، الشبح، أسطورة، سفاح، الشرس، مزعج، محتال، وشلونك، واسم مشاكل، الذي نجح في التأهل للأشواط النهائية.

وشهد مهرجان الملك عبدالعزيز تسجيل أسماء صقور ذات دلالة على القوة مثل (زلزال، رعب، شمشون، بارود، الجيش، عاصوف، تهديد، تفجير، صرخة، مرعب، خطر، حرب).

وحملت بعض الصقور أسماء مدن وعواصم، مثل (بريدة، عنيزة، القصيم، نيوم، تبوك، حائل، طريف، الجوف، عسير، الطائف، دبي، بحرين، المملكة، نجد، السعودي، الكويتي برلين، برشلونة، ومدريد).

الجدير بالذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يعتبر المسابقة الأكبر من نوعها في العالم ويشهد مشاركة نخبة من ملاك الصقور من السعودية ودول الخليج والعالم أيضا.

المصدر: “سبق”