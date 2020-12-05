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منظمة الصحة العالمية: انتشار اللقاحات لا يعني اختفاء كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 47 ثانيةآخر تحديث : منذ 47 ثانية
منظمة الصحة العالمية: انتشار اللقاحات لا يعني اختفاء كورونا

كل الوطن – رويترز: حذرت منظمة الصحة العالمية الجمعة من أنّ تعميم اللقاحات لا يعني اختفاء وباء كوفيد-19.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الجمعة إن التقدم الذي تحقق في الآونة الأخيرة في مجال لقاحات الوقاية من كوفيد-19 إيجابي لكن المنظمة قلقة من أن ذلك قد أدى إلى مفهوم آخذ في التزايد بأن الجائحة انتهت.

وأضاف “التقدم في اللقاحات يعطينا جميعا دفعة ويمكننا الآن أن نرى النور في نهاية النفق المظلم. لكن منظمة الصحة العالمية قلقة من الاعتقاد المتنامي بأن جائحة كوفيد-19 انتهت”.

وأوضح تيدروس أن الجائحة لا يزال أمامها طريق طويل وأن القرارات التي يتخذها الأفراد والحكومات ستحدد مسارها على المدى القصير ومتى ستنتهي.

وقال “نعلم أنها كانت سنة عصيبة وأنها أرهقت الناس لكن في المستشفيات التي تعمل بطاقتها القصوى أو بما يفوق طاقتها الوضع أصعب ما يمكن أن يكون”.

من جانبه، وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في المنظمة مايك راين إنّ “اللقاحات لا تعني صفر كوفيد”، موضحاً أنّها وحدها “لا يمكنها القيام بالعمل المطلوب”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=402353

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