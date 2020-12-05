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مصرع 18 عامل مناجم في الصين

كل الوطن - فريق التحرير
2020-12-05T11:33:24+03:00
2020-12-05T11:35:51+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : منذ 3 دقائق
مصرع 18 عامل مناجم في الصين

كل الوطن – وكالات: لقي 18 عاملا على الأقل مصرعهم نتيجة تسممهم بأول أكسيد الكربون فى منجم فحم قرب مدينة تشونغتشينغ جنوب غربي الصين، حسبما أفادت صحيفة “غلوبال تايمز” صباح اليوم السبت.

وأضافت الصحيفة أن عاملا آخر تم انتشاله حيا.

وفي وقت سابق أشارت وكالة “شينخوا” إلى أن 23 عاملا حوصروا تحت الأرض في المنجم المذكور بعد تسرب غازي. وتواصل فرق الإنقاذ جهودها للوصول إلى العمال العالقين الآخرين.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=402369

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