مصرع 18 عامل مناجم في الصين

كل الوطن – وكالات: لقي 18 عاملا على الأقل مصرعهم نتيجة تسممهم بأول أكسيد الكربون فى منجم فحم قرب مدينة تشونغتشينغ جنوب غربي الصين، حسبما أفادت صحيفة “غلوبال تايمز” صباح اليوم السبت.

18 coal miners were killed by carbon monoxide poisoning in a coal mine in Yongchuan, SW #China's Chongqing. One miner has been rescued. pic.twitter.com/lW3vDdG6qJ