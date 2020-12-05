مصرع 18 عامل مناجم في الصين

كل الوطن – وكالات: لقي 18 عاملا على الأقل مصرعهم نتيجة تسممهم بأول أكسيد الكربون فى منجم فحم قرب مدينة تشونغتشينغ جنوب غربي الصين، حسبما أفادت صحيفة “غلوبال تايمز” صباح اليوم السبت.

18 coal miners were killed by carbon monoxide poisoning in a coal mine in Yongchuan, SW #China's Chongqing. One miner has been rescued. pic.twitter.com/lW3vDdG6qJ — Global Times (@globaltimesnews) December 5, 2020

وأضافت الصحيفة أن عاملا آخر تم انتشاله حيا.

وفي وقت سابق أشارت وكالة “شينخوا” إلى أن 23 عاملا حوصروا تحت الأرض في المنجم المذكور بعد تسرب غازي. وتواصل فرق الإنقاذ جهودها للوصول إلى العمال العالقين الآخرين.

المصدر: وكالات