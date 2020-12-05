وزير خارجية: الملك سلمان حريص على وحدة وتكامل مجلس التعاون الخليجي

كل الوطن – وكالات: أعرب وزير الخارجية السعودي فرحان بن عبد العزيز عن التزام المملكة بتعزيز قوة مجلس التعاون الخليجي وآلياته، مؤكدا أنه من الممكن التوصل قريبا جدا إلى اتفاق لإنهاء الأزمة الخليجية.
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