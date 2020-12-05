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وزير خارجية: الملك سلمان حريص على وحدة وتكامل مجلس التعاون الخليجي

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 8 ثوانيآخر تحديث : منذ 8 ثواني
وزير خارجية: الملك سلمان حريص على وحدة وتكامل مجلس التعاون الخليجي

كل الوطن – وكالات: أعرب وزير الخارجية السعودي فرحان بن عبد العزيز عن التزام المملكة بتعزيز قوة مجلس التعاون الخليجي وآلياته، مؤكدا أنه من الممكن التوصل قريبا جدا إلى اتفاق لإنهاء الأزمة الخليجية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=402387

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