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الغارديان: خفافيش في الصين تحمل أنواعا أخرى من فيروس كورونا قد تنتقل إلى البشر

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 27 ثانيةآخر تحديث : منذ 27 ثانية
الغارديان: خفافيش في الصين تحمل أنواعا أخرى من فيروس كورونا قد تنتقل إلى البشر

كل الوطن – الرياض: حذرت شي تشنغلي عالمة الفيروسات من ووهان في الصين، من انتشار أنواع جديدة من فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة “الغارديان”، عن العالمة قولها إن، الخفافيش التي تعيش في المناطق الحدودية في جنوب وجنوب غرب الصين، تحمل أنواعا أخرى من فيروس كورونا، التي يمكن أن تنتقل إلى البشر.

وشددت على أن هذه الأنواع الجديدة من عدوى فيروس كورونا، بما في ذلك القريبة من فيروس SARS-CoV-2، الذي يسبب مرض كوفيد-19، على الأغلب تنتشر في الطبيعة خارج الصين.

وقالت العالمة: “يجب أن نبحث عنها ليس فقط في الصين، بل وفي دول جنوب آسيا”.

يعتقد عادة، أن الخفافيش بالذات هي الناقل الطبيعي لفيروس كورونا، لكن تشنغلي ترى أنه من المحتمل جدا وجود حيوان وسيط ينقل الفيروس من الخفاش إلى البشر. ويعتقد أن البنغولين يمكن أن يصبح مثل هذا الناقل. لكن من غير الواضح كم استغرقت مدة انتقال الفيروس من الحيوان إلى البشر، قبل اكتشافه العام الماضي.

المصدر: تاس

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=402395

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