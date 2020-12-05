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لأول مرة منذ أوائل أفريل.. أقل من 200 إصابة بكورونا في السعودية

كل الوطن - فريق التحرير
2020-12-05T17:47:05+03:00
2020-12-05T17:47:14+03:00
كورونا.. على مدار الساعةمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 40 ثانيةآخر تحديث : منذ 40 ثانية
لأول مرة منذ أوائل أفريل.. أقل من 200 إصابة بكورونا في السعودية

كل الوطن – الرياض: سجلت السلطات الصحية السعودية خلال الساعات الـ24 الماضية أقل من 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل أدنى حصيلة يومية منذ أوائل أبريل.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت عن تسجيل 190 إصابة بالفيروس التاجي خلال اليوم الأخير، مقابل 234 إصابة في اليوم السابق، ما يمثل أدنى حصيلة منذ الخامس من أبريل عندما تم رصد 181 إصابة.

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض “كوفيد-19” الذي يسببه كورونا في المملكة خلال اليوم الأخير بواقع 14 حالة وفاة مقابل 10 وفيات في اليوم السابق، فيما تماثل 324 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في السعودية منذ بداية الجائحة 358526 إصابة مؤكدة منها 5954 حالة وفاة و348562 حالة شفاء و4010 حالات نشطة منها 603 مرضى في حالة حرجة.

المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=402398

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