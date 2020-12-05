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شاب مصري ينشر فيديو عن فتاة تدعى سماح.. ويفجر مفاجأة بعد المطالبة بالقبض عليه

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 11 ثانيةآخر تحديث : منذ 11 ثانية
شاب مصري ينشر فيديو عن فتاة تدعى سماح.. ويفجر مفاجأة بعد المطالبة بالقبض عليه

كل الوطن – وكالات: تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب مصري يدعى مصطفى، مطالبين القوات الأمنية بالتحرك للقبض عليه بعد ما قام به من تصوير مقطع يهين فيه إحدى الفتيات و يفشي أسرار علاقته بها. ونشر الشاب فيديو جديد عبر صفحته على فيس بوك، يوضح فيه حقيقة الفيديو المتداول له و يروي قصته مع سماح و يكشف حقيقة علاقته بها. وقال إن المقطع الذي انتشر منذ ساعات قليلة لم يكن أكثر من تمثيلية ساخرة قام بها هو و أصدقاؤه و جيرانه في المنطقة ليعبر من خلاله عن حبه للتمثيل.

وأوضح أن ما قام به كان عبارة عن مشهد أراد تصويره لبثه عبر صفحته للتعبير عن براعته في التمثيل و تقليد المشاهد السينمائية كفيلم ” صابع بحر” . وأشار إلى أنه لم يقصد الإساءة لأحد و أن شخصية سماح الذي كان يتحدث عنها في الفيديو وهمية و غير حقيقية في الأساس، و أن سكان الشارع كانوا مشتركين معه في تمثيل ذلك المشهد. و أضاف: ” و الله يا جماعة كبرتوا الموضوع اوووي ، و الموضوع بسيط جدا ، احنا كنا بنمثل أنا و أصحابي”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=402410

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