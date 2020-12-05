البحرين: لن نسمح باستيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية

ونقلت وكالة أنباء البحرين(بنا)، مساء الجمعة، عن مصدر مسؤول نفيه التصريح المنسوب لوزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني، بشأن اعتزام بلاده استيراد البضائع الإسرائيلية المنتجة في المستوطنات.

وكان الإعلامي الإسرائيلي، باراك رافيد، ذكر في تغريدة له الخميس الماضي، أن الزياني، أعلن أن بلاده لن تمنع استيراد بضائع المستوطنات وسوف تعاملها على أنها منتجات إسرائيلية.

وأوضح المصدر البحريني أن تصريح وزير الصناعة والتجارة والسياحة فهم في غير سياقه الصحيح.

وشدد المصدر ذاته على أن الوزارة ملتزمة بموقف الحكومة البحرينية الثابت، والمتمثل في التمسك بقرارات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الخاصة بالمستوطنات.

من جانبه، كشف وزير الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطيني رياض المالكي أن نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني نفى خلال اتصال هاتفي تصريحات وزير التجارة، بحسب “رويترز”.

يذكر أنه لم يسبق لأي دولة عربية أن تعاطت أو تعاملت مع بضائع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، على أنها إسرائيلية.

وتوسم الكثير من دول العالم، ومن ضمنها دول الاتحاد الأوروبي، البضائع المنتجة في المستوطنات، كي يكون واضحا أمام المستهلك مكان تصنيعها.