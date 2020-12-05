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محلل سياسي: اتفاق حل الأزمة الخليجية بين قطر والسعودية أصبح أمرا واقعا

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 9 ثوانيآخر تحديث : منذ 9 ثواني
محلل سياسي: اتفاق حل الأزمة الخليجية بين قطر والسعودية أصبح أمرا واقعا

كل الوطن  –   سيتونيك عربى:   قال المحلل السياسي الكويتي الدكتور محمد الدوسري، إن الاتفاق بشأن حل الأزمة الخليجية بين قطر والسعودية قد تم وأصبح أمرا واقعا، إلا أن التفاصيل حتى الآن متروكة للجانبين القطري والسعودي.

وأضاف الدوسري في حديثه لـ”راديو سبوتنيك“، أن:

“التفاصيل بحسب التسريبات سيبدأ بفتح الأجواء السعودية للطيران القطري، مقابل إسقاط بعض القضايا الدولية التي ترفعها قطر ضد المملكة ضمن المقاطعة”.

وتابع قائلا “سيتبع ذلك الكثير من النقاط المشتركة بين قطر والدول المقاطعة لها”.

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قد أعلن عن تحقيق انجاز تاريخي عبر الجهود المستمرة والبناءة التي بذلت مؤخرا للتوصل إلى الاتفاق النهائي لحل الأزمة الخليجية.

جاء ذلك بعيد إعلان الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير خارجية الكويت، عن إجراء مباحثات مثمرة لحل الأزمة الخليجية بين قطر من ناحية والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من ناحية أخرى.

وأضاف أن هذه المباحثات:

“أكدت فيها جميع الأطراف حرصها على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=402417

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