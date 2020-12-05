أول تعليق من علاء مبارك بعد إلغاء تجميد أموال والده وأسرته

كل الوطن – رنيم المشهراوى : علق علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل، حسني مبارك، اليوم السبت، على قرار إلغاء تجميد أمواله وأموال أسرته.

وشارك مبارك صورة لوالده عبر حسابه على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، وغرد معها بآية قرآنية: ” قال الله جل في علاه؛ وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين”.

وتابع علاء مبارك: “الحمد والشكر لله. اللهم اغفر لأبي وارحمه واعف عنه واجعله فى جنتك آمنا مطمئنا يارب”.

​وألغت محكمة العدل الأوروبية، العقوبات التي كانت مفروضة على الرئيس المصري الراحل حسني مبارك وأفراد أسرته، وتراجعت عن تجميد أموالهم.

ورأت المحكمة، أن على “مجلس الاتحاد الأوروبي أن يتحقق بنفسه من كل ما نُسب إلى مبارك وأسرته، وأن لا يكتفي بإشارة من السلطات المصرية”، مشيرة إلى أنه بفضل إلغاء العقوبات، ستتمكن أسرة الرئيس المصري الراحل من التصرف بأموالها في أوروبا”، وذلك حسب صحيفة “المصري اليوم”.

وفي أول إجراء من أسرته عقب قرار المحكمة، أكد فريد الديب محامي حسني مبارك بحسب صحيفة “الوطن” المصرية أنه سيرفع فع دعوى تعويض ضد الجهة المعنية هناك بسبب تقاعسها عن التحقق خلال العشر سنوات السابقة من أن مبارك وأفراد أسرته يلقون “النصفة الكاملة”، بحسب تعبيره.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت عام 2016 بعقوبة السجن لـ3 أعوام ضد مبارك ونجليه بتهمة الفساد والاستيلاء على أموال تقدر بالملايين من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

من جهتها، أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، ومقرها في لوكسمبورغ عام 2018، قرارات تجميد ممتلكات مبارك في الاتحاد الأوروبي بناء على الحكم الصادر في مصر عام 2016، لكن محامي مبارك وأسرته طعنوا بالحكم.

وتوفي الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، في شهر فبراير/شباط عن عمر ناهز الـ92 عاما.