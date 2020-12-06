فوائد رجيم الصيام المتقطع لصحة الجسم

ماهي فوائد رجيم الصيام المتقطع للجسم ؟ أن الصيام المتقطع هو احد الأنماط الغذائية حيث يُمكنك التنقل بين فترات الأكل و الصيام ، ويوجد العديد من الأنواع و الطرق للصيام المتقطع ، كما اثبتت العديد من الدراسات و الأبحاث أن للصيام المتقطع العديد من الفوائد الصحية علي الجسم والتي سنوضحها لكم في هذة المقالة .

فوائد رجيم الصيام المتقطع :

1- الصيام المتقطع يغير وظيفة الخلايا والجينات والهرمونات :

واحدة من أهم فوائد الصيام المتقطع هي هذه الفائدة عندما لا تأكل لفترة من الوقت تحدث العديد من الأشياء في جسمك ، فعلي سبيل المثال يبدأ الجسم في عمليات إصلاح خلوية مهمة ويغير مستويات الهرمون لجعل الدهون المخزنة أكثر سهولة . وهذة أمثلة لبعض التغييرات التي تحدث في الجسم أثناء الصيام

مستويات الأنسولين : تنخفض مستويات الأنسولين في الدم بشكل كبير مما يُسهل من عملية حرق الدهون .

هرمون النمو البشري : قد تزيد مستويات هرمون النمو في الدم بما قد يصل إلي خمسة أضعاف ، وكلما ارتفعت مستويات هذا الهرمون كلما تسهل حرق الدهون واكتساب العضلات .

الإصلاح الخلوي : يقوم الجسم ببعض عمليات الإصلاح الخلوية المهمة مثل إزالة النفايات من الخلايا .

التعبير الجيني : هناك بعض التغييرات المفيدة في العديد من الجينات والجزيئات المتعلقة بطول العمر والحماية من الإصابة بالأمراض .

2- يساعد الصيام المتقطع علي إنقاص الوزن والدهون في البطن :

إن الصيام المتقطع يجعلك تتناول وجبات أقل علي مدار اليوم ، مما يؤدي إلي استهلاك عدد أقل من السعرات الحرارية ، كما أن الصيام المتقطع يُعزز وظيفة الهرمون المسؤول عن إنقاص الوزن .

إن انخفاض مستويات الأنسولين وارتفاع مستويات هرمون النمو وزيادة افراز هرمون النور ادرينالين كلها تزيد من انهيار الدهون في الجسم مما يوفر الطاقة اللازمة للجسم . لذلك يزيد الصيام علي المدي القصير من معدل عملية التمثيل الغذائي بنسبة تترواح من 3.6 – 14 % مما يساعد علي حرق المزيد من السعرات الحرارية .

ويعمل الصيام المتقطع علي معادلة السعرات الحرارية فهو يزيد من معدل عملية التمثيل الغذائي ويُقلل من كمية الطعام الذي تتناوله .

وأثبتت الدراسات أن الصيام المتقطع يُمكن أن يؤدي إلي فقدان الوزن الزائد بنسبة 3 -8 % خلال من 3 – 24 أسبوعاً .

كما فقد الأشخاص متبعي نظام الصيام المتقطع من 4 -7 % من محيط الخصر مما يدل علي أنهم فقدوا الكثير من الدهون في البطن وهي عبارة عن دهون ضارة في تجويف البطن والتي يُمكن أن تُسبب الإصابة بالأمراض .

أن الصيام المتقطع يتسبب أيضاً في فقدان الكتلة العضلية أقل من تقييد السعرات الحرارية المستمر .

3- الصيام المتقطع يُقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني :

إن مرض السكري من النوع الثاني هو من الأمراض الشائعة حول العالم ، ويساعد الصيام المتقطع في التقليل من مقاومة الأنسولين مما يساعد علي خفض مستويات السكر في الدم والحماية من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني .

وأثبتت العديد من الدراسات أن الصيام المتقطع يخفض مستويات السكر في الدم بنسبة 3 -6 % في حين انخفاض الأنسولين في الصيام بنسبة 20 -31 % . كما أثبتت الدراسات أن الصيام المتقطع يحمي من الإصابة بتلف الكلي وهو أحد المضاعفات الشديدة لمرض السكري.

4- يُقلل الصيام المتقطع من الإجهاد التأكسدي والالتهابات في الجسم :

إن عملية الإجهاد التأكسدي تؤدي إلي الإصابة بالشيخوخة والعديد من الأمراض المزمنة ، حيث أن الجذور الحرة تتفاعل مع الجزيئات المهمة الأخري مثل البروتين والحمض النووي . وأظهرت العديد من الدراسات أن الصيام المتقطع قد يُعزز من مقاومة الجسم لعملية الإجهاد التأكسدي . كما أن الصيام المتقطع يُمكن أن يساعد في مكافحة و منع الالتهابات في الجسم وهو من الأسباب الرئيسية للعديد من الأمراض الشائعة و المزمنة .

5- الصيام المتقطع يحافظ علي صحة القلب و الأوعية الدموية :

أثبتت العديد من الدراسات أن الصيام المتقطع يُحسن من العديد من عوامل الخطر المختلفة التي قد تتسبب في إصابة القلب بالعديد من الأمراض بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار LDL وعلامات الالتهابات ومستويات السكر في الدم .

6- يساعد الصيام المتقطع علي إصلاح التلف الخلوي :

عندما نصوم ، تبدأ الخلايا في الجسم في عملية ” إزالة النفايات ” الخلوية والتي تُسمي البلعمة الذاتية . ويشمل ذلك علي الخلايا المتحللة واستقلاب البروتينات المكسورة والغير فعالة والتي تتراكم داخل الخلايا بمرور الوقت . زيادة الالتهام الذاتي قد توفر الحماية ضد العديد من الأمراض مثل مرض السرطان ومرض الزهايمر .

7- الصيام المتقطع قد يساعد في منع السرطان :

أثبتت العديد من الأبحاث و الدراسات أن الصيام المتقطع له العديد من الآثار المفيدة علي عملية التمثيل الغذائي والتي قد تؤدي إلي الحد من الإصابة بمرض السرطان . كما أن الصيام المتقطع يُقلل من الآثار الجانبية المختلفة للعلاج الكيميائي .

8- الصيام المتقطع مفيد للحفاظ علي صحة المخ :

يُحسن الصيام المتقطع من العديد من الخصائص الايضية المهمة لصحة المخ ، وهذا يشمل انخفاض الأكسدة وانخفاض الالتهابات وانخفاض مستويات السكر في الدم و مقاومة الأنسولين .

وأثبتت العديد من الدراسات علي فئران التجارب أن الصيام المتقطع قد يزيد من نمو الخلايا العصبية الجديدة والتي لها العديد من الفوائد للمخ .

كما أن الصيام المتقطع يزيد من مستويات هرمون المخ الذي يطلق عليه العامل العصبي المستمد من المخ ، والذي نقصه يؤدي إلي الإصابة بالعديد من المشاكل في المخ ومنها الاكتئاب .

أظهرت الدراسات أن الصيام المتقطع يحمي من تلف المخ بسبب السكتات الدماغية .

9- الصيام المتقطع يساعد في منع مرض الزهايمر :

مرض الزهايمر هو أحد الأمراض التنكسية الأكثر شيوعاً في العالم ، ولا يوجد علاج متاح لمرض الزهايمر لذلك فمن الأفضل منع الإصابة به . وأثبتت الدراسات أن الصيام المتقطع قد يؤخر من الإصابة بمرض الزهايمر ويُقلل من شدته ويُحسن من أعراضه . أن الصيام المتقطع قد يحمي من الإصابة بالأمراض التنكسية العصبية الأخري مثل مرض الخرف و الشلل الرعاش .

10- قد يؤدي الصيام المتقطع إلي إطالة العمر مما يساعد علي الحياة لفترة أطول :

أظهرت العديد من الدراسات التي أُجريت علي الفئران أن الصيام المتقطع قد يُمد العمر ، حيث أُثبت أن الفئران الذين تعرضوا للصيام المتقطع عاشوا 83 % أطول من الفئران الأخري . وعلي الرغم من عدم إثبات هذا الأمر لدي البشر إلا أن الصيام المتقطع أصبح شائعاً جداً بين الأشخاص الذين يريدون مقاومة عملية الشيخوخة .

وبالنظر إلي الفوائد الصحية المعروفة لعملية التمثيل الغذائي وجميع أنواع العلامات الصحية ن فمن المنطقي أن الصيام المتقطع قد يساعدك علي العيش حياة أطول وأكثر صحة .