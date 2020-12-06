وزير الخارجية: لجين الهذلول قدمت معلومات سرية لدول غير صديقة

كل الوطن – وكالات: أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن الناشطة المحتجزة لجين الهذلول متهمة بتقديم معلومات سرية لدول غير صديقة.

وفي تصريح له على هامش مؤتمر “حوار المنامة” في البحرين قال: “هناك اتهامات بحق الهذلول بالتعامل مع دول غير صديقة للمملكة وأيضا تقديم معلومات سرية ومواضيع أخرى مشابهة”، وأضاف: “الأمر يعود إلى المحاكم لتقرر ما هي الوقائع”.

وتابع: “نحن لا ننظر بطريقة أو بأخرى إلى الضغط الدولي في ما يتعلق بهذه القضايا”.

وأكد أن “هذه قضايا داخلية متعلقة بأمننا الوطني وسوف نتعامل معها بطريقة مناسبة من خلال نظامنا القضائي”.

وتم إيقاف الهذلول البالغة من العمر 31 عاما في مايو 2018.

المصدر: “فرانس24”