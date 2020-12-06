تسجيل الدخول
» » تونس.. إقالات ودعوة لـ”يوم غضب” إثر مقتل طبيب بسقوط مصعد معطل

تونس.. إقالات ودعوة لـ”يوم غضب” إثر مقتل طبيب بسقوط مصعد معطل

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 22 ثانيةآخر تحديث : منذ 22 ثانية
تونس.. إقالات ودعوة لـ”يوم غضب” إثر مقتل طبيب بسقوط مصعد معطل

كل الوطن – وكالات: أعلن وزير الصحة التونسي فوزي مهدي إقالة عدد من المسؤولين في قطاع الصحة العمومية على خلفية مصرع طبيب شاب، إثر سقوط مصعد معطل استقلّه في المستشفى الذي كان يعمل فيه.

تونس.. إقالات ودعوة لـالرئيس التونسي يندد بتعطيل سير الدولة ويؤكد أنه لا مجال للحوار مع الفاسدين
وقرر وزير الصحة إقالة عدد من كبار المسؤولين في الوزارة والمستشفى الذي كان يعمل فيه الطبيب، وإيقاف آخرين عن العمل في انتظار نتائج التحقيق الإداري والجنائي.

وقال إنه كلف فريقا يرأسه مدير الصيانة والدراسات التقنية بالمستشفى العسكري لتفقد إجراءات السلامة في المستشفيات العمومية.

من جهتها، أعلنت الهيئة الوطنية لعمادة الأطباء يوم الثلاثاء المقبل “يوم غضب وطني” لكل الأطباء بكافة القطاعات، وذلك عقب جلسة استثنائية لتدارس أوضاع المهنة على خلفية الحادث.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فقد وقع الحادث في مستشفى جندوبة شمال غربي البلاد، عندما استخدم بدر الدين العلوي الطبيب الشاب المتخصص في الجراحة مصعدا آليا سقط به.

وفجرت الحادثة غضبا عارما في الشارع التونسي بسبب التقصير، بعد سلسلة من الحوادث القاتلة على مدار السنوات الأخيرة بسبب الإهمال.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=402454

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.