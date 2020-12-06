تونس.. إقالات ودعوة لـ”يوم غضب” إثر مقتل طبيب بسقوط مصعد معطل

كل الوطن – وكالات: أعلن وزير الصحة التونسي فوزي مهدي إقالة عدد من المسؤولين في قطاع الصحة العمومية على خلفية مصرع طبيب شاب، إثر سقوط مصعد معطل استقلّه في المستشفى الذي كان يعمل فيه.

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وقرر وزير الصحة إقالة عدد من كبار المسؤولين في الوزارة والمستشفى الذي كان يعمل فيه الطبيب، وإيقاف آخرين عن العمل في انتظار نتائج التحقيق الإداري والجنائي.

وقال إنه كلف فريقا يرأسه مدير الصيانة والدراسات التقنية بالمستشفى العسكري لتفقد إجراءات السلامة في المستشفيات العمومية.

من جهتها، أعلنت الهيئة الوطنية لعمادة الأطباء يوم الثلاثاء المقبل “يوم غضب وطني” لكل الأطباء بكافة القطاعات، وذلك عقب جلسة استثنائية لتدارس أوضاع المهنة على خلفية الحادث.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فقد وقع الحادث في مستشفى جندوبة شمال غربي البلاد، عندما استخدم بدر الدين العلوي الطبيب الشاب المتخصص في الجراحة مصعدا آليا سقط به.

وفجرت الحادثة غضبا عارما في الشارع التونسي بسبب التقصير، بعد سلسلة من الحوادث القاتلة على مدار السنوات الأخيرة بسبب الإهمال.