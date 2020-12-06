احذر.. تناول هذا النوع من الأطعمة‎ يهدّد بفشل القلب

كل الوطن – وكالات: كشف فريق باحثين من جامعة كنتاكي الأمريكية أن اعتماد نظام غذائي غني بالأطعمة التي تسبب الالتهاب، يزيد خطر الإصابة بفشل القلب بنسبة الضعف، ونفس الأمر ينطبق على الذين يعانون بالفعل من حالة قصور القلب، إذ تساهم هذه الأطعمة في تدهور الحالة التي كثيرًا ما تؤدي للوفاة في نهاية المطاف.

تأثيرا كبيرًا وأساسيًا على الصحة

ووفقا لرئيسة الفريق، غانغ هي كانغ، اعتمدت الدراسة على فحص بيانات 213 مريضًا بقصور القلب وأسلوبهم الغذائي لمدة 4 أيام، بجانب تصنيف ما يتناولونه من أطعمة بناء على ما إذا كانت تزيد أو تقلل الالتهاب ودواعي الأمر. وبعد متابعة استمرت عاما، وجد الباحثون أن أولئك الذين احتوت وجباتهم على درجات التهابية أعلى، كانوا أكثر عرضة للوفاة أو تدهور الحالة ودخول المستشفى بنسبة الضعف، وذلك مقارنة بالذين احتوت وجباتهم على درجات التهابية أقل. يوضح الفريق أن نتائج الدراسة تثبت أن للنظام الغذائي تأثيرا كبيرًا وأساسيًا على الصحة، خاصة فيما يتعلق بتنظيم مستويات الالتهاب المرتبط بالعديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب.

مشاكل القلب وقصوره

كما يوضحون أن التهاب الجسم ليس بالضرورة أن يكون أمرًا ضارًا؛ لأنه يساعد الجسم في محاربة الأمراض وغيره، ولكنه قد يصبح ضارًا بالفعل عندما ترتفع مستوياته بصورة غير طبيعية، كما هو الحال بالنسبة لمشاكل القلب وقصوره. يجدر بالذكر أن قصور أو فشل القلب يحدث عندما لا يضخ القلب ما يكفي من الدم والأكسجين لدعم الأعضاء والأجهزة الأخرى في الجسم، وتأخذ كفاءته في الانخفاض تدريجيًا حتى تنقص تمامًا وينتهي الأمر بوفاة المريض.

اللحوم الحمراء والحبوب المكررة

إلا أن الدراسة ثبتت أن الأنظمة الغذائية الغنية باللحوم الحمراء والحبوب المكررة ومنتجات الألبان عالية الدسم تزيد الالتهاب، في حين أن الأطعمة مثل زيت الزيتون والحبوب الكاملة والفواكه والخضروات تساهم في خفض الالتهاب، وبالتالي تخفض خطر فشل القلب أو تدهور الحالة أكثر. لذا يُوصى بعدم الإكثار من الأطعمة التي تزيد الالتهاب مثل الكربوهيدرات المكررة والمقليات والصودا والمحليات الاصطناعية بالإضافة إلى اللحوم الحمراء والسمن النباتي، بجانب تعزيز الأطعمة التي تقلل الالتهاب، بما في ذلك الطماطم وزيت الزيتون والمكسرات والفواكه، مثل الفراولة والتوت والبرتقال، والأسماك الدهنية، مثل السلمون والماكريل والتونة والسردين.

المصدر: صحيفة المرصد.