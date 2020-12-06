السعودية هند القحطاني تثير الجدل بعد دعوتها إلى شرب الخمر (فيديو)

كل الوطن – متابعات: أثارت نجمة السوشيال ميديا السعودية هند القحطاني غضبا واسعا بين الناشطين السعوديين بعد دعوتها إلى شرب الخمر.

وقالت القحطاني: “الواحد يشرب وينبسط. أنا مني ضد كل إنسان حر وإذا الشخص يساوي شيء ولا يخالف القانون أنا منى ضد”.

#هند_القحطاني هذا مو قانون هذه من الكبائر والمحرمات،، وكلامك هذا هدفه واضح يانعلّه صدقت شمس لما سمتكم نعاليات،، طيب تبين مودي يشرب الخمر ،،؟ وهي ماتحبه لو حبته النعلّه كان شربته ونعم الأم ،،!! pic.twitter.com/HAIZrhtX2p — heart beat❤️ (@noot72046353) December 4, 2020

وتابعت: “أنا أسأل البنات اللي يشربون والشباب يعني شو تحسون فيه فيقولون يعطي جرأة واحساس بالسعادة والنشوة. والله لو اشرب خمر ويسكي أو نبيذ لاصور وأنا اشرب بس أنا ما أحبه”.

يعني هي ماتشرب !!! اصلا كم مره تصور وهي متنحه وبس تضحك بدون سبب دليل انها شاربه لين قالت بس صدق من سماها #السلقه_هند_القحطاني مسويه فيها الام المضحيه عشان اولادها تاركة الخمر عشان اولادها اصلا لازم تشربه غصب عنها عشان يقبلون لجوئها — بنت قحطان (@So_so_1440) December 4, 2020

هذي ماهمها الحلال والحرام همها القانون فقط ومسويه نفسها انفتاحيه وفوق هذا اكبر دليل على المجاهرة بالمعاصي … نسأل الله السلامة

يجب محاربتها وعدم نشر نظرياتها الخرااااا هذي وافكارها النسوية — بياض الثلج☃️ (@noor1901_) December 4, 2020

وواجهت القحطاني انتقادات عقب ظهورها في الفيديو ودشن مستخدمو “تويتر” هاشتاغ #مقاطعه_اعلانات_هند_القحطاني ليحتل صدارة الموقع في المملكة.

وقبل أيّام ردّت القحطاني على شاب ظهر في مقطع فيديو وتصدر تريند موقع تويتر في المملكة، بعد زعمه أنه أبنها الخامس، وقد تبرأ منها بسبب أفعالها. يمكن ولدي وأنا ما أدري

وقالت “القحطاني” في فيديو على حسابها في “سناب شات”: “ما ودي أسبه وأشتمه أبغى معلومات عنه وانتوا بكل بساطة قولوا له يطلع هويته باسم الأب واسم الأم خليه يطلع شهادة ميلاده وأكون أنا أمه عشان نصدق.. يمكن ولدي وأنا ما أدري.. يعني واحد كُبر جدي”. وأضافت: “كيف تصدقون وواحد بعمري كيف يصير ولدي رجل ثلاثيني كيف يعني مثلًا أنا ولدته وأنا بعمر 7 سنوات وبعدين من لهجته واضح إنه ما هو سعودي أصلًا وبعدين أنا أتوقع إنه مو بالسعودية ولو بالسعودية ما يتجرأ يسوي كده لأنه يعرف إني بسوي ضده قضية ويروح بالرجلين”. قصة هند القحطاني وخفايا حياتها وملخص أبرز سناباتها المثيرة للجدل وصراعها مع مشاهير سناب شات لو عندي عيال لأقول ولي الفخر.

وأردفت “القحطاني”: “يا عالم أصرخ لا تصدقون الإشاعات.. والله لو عندي عيال لأقول ولي الفخر الله أكبر أصلًا أنا ما تزوجت غير أبو معاذ وتزوجته وأنا صغيرة يعني مستحيل أكون تزوجت قبلها وقتها كان هو صغير بالعمر وبعده أنا ما تزوجت”. وكان شاب قد ظهر عبر مقطع فيديو في “سناب شات” يحمل حسابه اسم “عبدالله” وقال إنه ابن هند القحطاني الخامس وأنه قرر الظهور؛ لأنها لا تعترف به لأسباب أسرية ولعدم تقبله التصرفات الطائشة التي تقوم بها برفقة أبنائها الآخرين نهائيًا.

كما ظهرت الناشطة السعودية المثيرة للجدل هند القحطاني في مقطع فيديو جديد برفقة ابنها معاذ والذي يظهر لأول مرة، وأوضح الأخير أنه فخور بوالدته نافيًا الإشاعات حول مقاطعته لها بسبب أفعالها.

ووفقًا للفيديو الذي نشرته على حسابها عبر “سناب شات”، ظهرت هند القحطاني تتحدث قائلةً:”تو أنا طلعت أنا ومودي حبيب قلبي من عند طبيب الأسنان وبعد رايحة أنا وياه إلى المطعم ، ليظهر فجاة ابنها الأكبر معاذ مقاطعا حديثها ، حيث قالت له أوف وجهك طلع ليرد عليها معاذ ما عندي مشكلة، لترد القحطاني: والله ما أني مصدقة، ووجهت حديثها إلى متابعيها “شفتوني أني كتكوتة جنب معاذ”.

وتابعت القحطاني في الفيديو لتسأل ابنها معاذ عن سرّ قراره المفاجئ لها ولمتابعيها بالظهور معها، وقال معاذ: “أولا لأني فخور فيكي والسبب الثاني علشان أضرب بكل الإشاعات في عرض الحائط ، كل الأشياء اللي طلعت كذب عني وعنك خلاص”.

وكانت أقاويل قد انتشرت عن سوء علاقة هند القحطاني مع ابنها الأكبر معاذ وأنه يرفض الظهور معها بسبب عدم رضاه عما تفعله على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولا يُعرف الكثير عن الحياة الخاصة للقحطاني، وسبب إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها تُثير الجدل على الدوام في مواقع التواصل الاجتماعي، كما حدث سابقًا عندما ظهرت بملابس جريئة برفقة ابنتها في احتفال بعيد الهالوين، أو عندما أعلنت دعمها للمثلية.

المصدر: وكالات