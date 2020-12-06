“تغيرات كبرى”… الكشف عما فعله الاقتراب من حل الأزمة الخليجية ببورصة قطر

كل الوطن – رويترز : ارتفعت الأسهم القطرية في المعاملات المبكرة، اليوم الأحد، بعد أنباء عن حل قريب للأزمة الخليجية.

وحسب وكالة “رويترز”، “ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.7٪ وكانت جميع الأسهم في المؤشر في منطقة إيجابية بما في ذلك بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، والذي ارتفع بنسبة 1.6٪.

وقالت الوكالة إن “بورصة قطر قفزت في التعاملات الصباحية، وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 1.45% ليصل إلى النقطة 10618.65، ليربح 153.01 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. وبحلول الساعة 10:15 صباحاً بتوقيت قطر، بلغت قيمة التداول 262.99 مليون ريال، وزعت على 150.23 مليون سهم، بتنفيذ 4.81 ألف صفقة.

وكان أمير دولة الكويت قد أعلن عن إجراء مفاوضات مثمرة ضمن جهود تحقيق المصالحة الخليجية، معربا عن “سعادته باتفاق حل الخلاف بين الأشقاء، والحرص على التضامن الخليجي والعربي”.