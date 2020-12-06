حول “لا كلمة مقاطعة في دبلوماسيتنا”.. تركي الفيصل يرد على وزير خارجية عُمان (فيديو)

كل الوطن – وكالات: رد الأمير تركي الفيصل، على وزير الخارجية العُماني، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، حول عدم وجود كلمة “مقاطعة” في معجم الدبلوماسية العُماني.

وقال تركي الفيصل في كلمته، بمؤتمر “حوار المنامة”، والتي تبعت كلمة وزير الخارجية العُماني: “سيد بدر أشكرك على ما استعرضته خلال كلمتك، ومعجم عُمان الدبلوماسي الذي لا يتضمن كلمة مقاطعة يعكس طبيعة عُمان الفريدة وكونها لم تكن هدفا للجيران عبر تقويض أمن السلطنة وشعبها”.

وتابع الفيصل : “جهود هؤلاء الجيران المقوضة للاستقرار استهدفت هذا البلد والإمارات العربية المتحدة ومصر وبلادي، أرجو أن تعاملنا قطر مثلما عاملت عُمان حينها لن نجد كلمة مقاطعة في معاجمنا كافة “.

وأضاف الفيصل قائلاً: ” هل بإمكان فخامتكم إضافة جملة “عدم التدخل بشؤون الدول الأخرى”، التي يجب إضافتها عند الرجوع للاتفاق النووي مع إيران”.

المصدر: إرم نيوز