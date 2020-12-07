مصدر صحي سعودي: لقاح كورونا وصل إلى المملكة وجاهز للاستخدام

كل الوطن – وكالات: أعلن استشاري الأحياء الطبية والأمراض الوراثية في السعودية الدكتور عارف العمري أن لقاح فيروس كورونا وصل إلى المملكة، وجاهز للاستخدام الآن.

وفي حديث لقناة “الإخبارية” السعودية قال العمري: كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، ونزلاء دور الرعاية الخاصة والممارسون الصحيون، هي الفئات الأولى بالتطعيم حاليا… هناك آلية ستعلن عنها وزارة الصحة في القريب العاجل.

وأشار إلى أن تلك الفئات المستهدفة على مستوى المملكة ستتلقى اللقاح دون تفريق بين مدينة وأخرى، مؤكدا أن اللقاح آمن جدا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي في وقت سابق من اليوم الأحد، إن المملكة تمكنت من إجراء تعاقدات مهمة جدا مع شركات مطورة للقاح فيروس كورونا، مشيرا إلى أن السعودية ستكون من الدول الأولى التي سيتوفر لها اللقاح.

المصدر: “الإخبارية”