قدره 25 دقيقة.. استبدال صمام أورطي بوقت قياسي في “سعود الطبية”

كل الوطن – الرياض: واصلت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمركز صحة القلب، نجاحاتها المتواصلة في إجراء العمليات النادرة، حين تمكن مؤخرًا ومن خلال فريق طبي متخصص في إجراء ثاني عملية استبدال للصمام الأورطي عن طريق القسطرة لمريض ثمانيني.

وأوضح استشاري القسطرة القلبية التداخلية والصمامات د.نايف العسيري بأن المريض يعاني من تضيق شديد في الصمام الأورطي ولديه قصور في وظائف الكلى.

وأشار د.العسيري إلى أن العملية تكللت بالنجاح، وقد تمت في وقت قياسي غير مسبوق، وذلك في أقل من 25 دقيقة، ودون الحاجة لتخدير ودون حدوث أية مضاعفات ولله الحمد، والمريض بحالة صحية جيدة ويستعد للخروج خلال اليومين القادمين .

يذكر أن العمليات النادرة والمعقدة بمركز صحة القلب يجريها نخبة من الكفاءات وطنية ضمن برنامج صمامات القلب والقسطرة التداخلية القلبية بمركز صحة القلب والتي يتم إجراؤها وفق أعلى المستويات والمقاييس العالمية.