الفنّانة السورية غادة بشور تنفي صحة ما نسب إليها من تصريحات عن الحجاب

كل الوطن – وكالات: نفت الفناة السورية غادة بشور صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإعلامية من تصريحات منسوبة إليها، بصدد الحجاب.

وقالت بشور لـRT إن التصريحات المتداولة غير صحيحة أبدا، وأكدت أنها لا تتطرق أبدا لمواضيع كهذه، ولم يحدث أن تحدثت بها.

وحول رأيها بدوافع ما ينشر وأسبابه، قالت إنها لا تعرف، بل وأبدت استغرابها من نشر مثل تلك التصريحات، ونفت أن تكون قد أجرت حوارا أو أعطت تصريحات لأي وسيلة إعلام في الأيام الماضية.

وكان عدد من المواقع تداول تصريحا نسب لبشور وجاء فيه حسب مصادره، أنها قالت “إن الحجاب يقلل من أنوثة المرأة، ويسيء للمجتمع”.

وأعيد نشر هذا التصريح المفبرك دون أي إشارة إلى مصدر موثوق، سوى ما قيل إنها “تصريحات صحفية”.

أسامة يونس ـ دمشق