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ما أعراض سرطان المعدة المبكرة؟

كل الوطن - فريق التحرير
الصحة والجمال
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 22 ثانيةآخر تحديث : منذ 22 ثانية
ما أعراض سرطان المعدة المبكرة؟

كل الوطن – وكالات: كشفت صحيفة ديلي إكسبريس، العلامات الأولى التي يجب البحث عنها لتشخيص سرطان المعدة في مراحله المبكرة.

وتشير الصحيفة استنادا إلى بيانات الموقع الطبي Cancer Research UK الرسمي، الذي نشر العلامات المقلقة التالية:

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– اضطراب النشاط الطبيعي للمعدة.

– مشكلات في بلع الطعام.

– فقدان غير مبرر للوزن.

– ضيق التنفس.

ويحذر الأطباء في نفس الوقت، من أنه لا داعي للقلق، إذا كانت هذه الأعراض مؤقتة ولا تصاحبها آلام في منطقة البطن أو غثيان. لأن هذه الأعراض قد تكون إشارة إلى أن الشخص يعاني من عسر الهضم العادي، الناتج عن الإفراط في تناول الطعام، وتناول الأطعمة المقلية والحارة، وكذلك الإفراط في تناول المشروبات المحتوية على الكافيين والمشروبات الكحولية والغازية وربما القلق والتدخين وتناول المضادات الحيوية.

ويؤكد الأطباء، على أنه إذا استمرت هذه الأعراض أكثر من أسبوعين فمن الضروري استشارة الطبيب.

المصدر: نوفوستي

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=402571

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