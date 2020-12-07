استرداد أكثر 1.5 مليون ريال لـ142 عاملاً في الخبر

كل الوطن – الرياض: تمكن منسوبي ومنسوبات إدارة التسوية الودية بمكتب العمل بمحافظة الخبر، مؤخراً، من إنهاء معاناة جماعية لعدد 91 عامل أجنبي و تسليمهم لحقوقهم التي بلغت 1352811 ريال سعودي.

جاء هذا الانجاز متتابع لإنجاز سابق تمكنت فيه الإدارة من حل إنهاء دعوى جماعية و استرداد حقوق لـــ 51 عامل أجنبي بمبلغ تجاوز النصف مليون ريال.

وأشاد مدير المكتب منصور آل بن علي، بجهود المصلحين والمصلحات في حفظ حقوق العاملين وسرعة معالجتهم للدعاوى وذلك بحضور جميع الأطراف، مثمناً جهود موظفي وموظفات التسوية الودية بالمكتب، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة حفظ حقوق الاطراف والعمل على الوصول الى تسوية ودية لجميع الدعاوى قبل الاحالة للمحكمة العمالية ان امكن ذلك.