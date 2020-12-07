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وفاة سائق سيارة إثر انحدار مفاجئ لشاحنة محملة بالرمل في الرياض (صور)

كل الوطن - فريق التحرير
2020-12-07T16:24:14+03:00
2020-12-07T16:26:47+03:00
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : منذ 3 دقائق
وفاة سائق سيارة إثر انحدار مفاجئ لشاحنة محملة بالرمل في الرياض (صور)

كل الوطن – واس: صرَّح المُتحدث الإعلامي لمرور منطقة الرياض العقيد نواف السديري، بأن دوريات المرور باشرت حادثاً مرورياً عند الساعة 8:30 من صباح اليوم الاثنين الموافق 22 / 4 / 1442هـ، في نفق طريق عمر بن عبدالعزيز مع طريق النهضة.

وأوضح السديري، أن الحادث وقع نتيجة انحدار مفاجئ لشاحنة محملة بالرمل واصطدامها بسيارة متوقفة قبل سقوطها داخل النفق واصطدامها بسيارة أخرى أثناء مرورها بالنفق، مما نتج عنه وفاة سائقها، (مقيم من الجنسية السودانية بالعقد الثالث من العمر).

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وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادث.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=402588

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