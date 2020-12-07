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بشأن حماية الأجور.. المملكة تصادق على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 43 ثانيةآخر تحديث : منذ 43 ثانية
بشأن حماية الأجور.. المملكة تصادق على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية

كل الوطن – الرياض: أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” اليوم الاثنين مصادقة المملكة اليوم على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم (95) بشأن حماية الأجور و رقم (120 ) بشأن القواعد الصحية في بيئة العمل مما يعكس حرص المملكة على المواءمة مع أفضل المعايير الدولية في أنظمة العمل لرفع إنتاجية وتنافسية سوق العمل السعودي وتعزيز جاذبيته.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=402593

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