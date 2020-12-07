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تركيا.. 6 سنوات سجن لصحفية بتهمة الإرهاب

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 28 ثانيةآخر تحديث : منذ 28 ثانية
تركيا.. 6 سنوات سجن لصحفية بتهمة الإرهاب

كل الوطن – وكالات: أصدرت محكمة تركية في ديار بكر جنوب شرقي البلاد حكما بالسجن 6 سنوات و3 أشهر على الصحفية أيشاغول دوغان.

تركيا.. 6 سنوات سجن لصحفية بتهمة الإرهابالحكم بسجن 3 مدراء لقناة تلفزيونية تركية
وصدر الحكم بناء على اتهام أيشاغول التي كانت تعمل منسقة برامج في قناة “İMC” التركية بعد إدانتها بـ”الانتماء لتنظيم إرهابي”.

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وأصدرت السلطات التركية أحكاما بالسجن على ما زهاء 200 صحفي عقب محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف يوليو 2016.

وأغلقت الحكومة أكثر من 200 مؤسسة إعلامية بينها قنوات ووكالات أنباء وصحف ومحطات راديو في مقدمتها صحيفة “زمان”، ووكالة “جيهان” التركيتان.

المصدر: “زمان التركية”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=402605

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