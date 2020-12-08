“ملاحظات” تكشف عن محاولات نيوتن فك الشيفرة السرية للأهرامات!

يشتهر إسحاق نيوتن بكونه عالم الرياضيات الذي وضع أسس الفيزياء الكلاسيكية، وصاغ قوانين الحركة وقانون الجاذبية، وظل مثالا لعصر العقل والاستفسار.

ولكن هواجس نيوتن السرية بالخيمياء وفروع اللاهوت الغامضة، والتي ظهرت فقط بعد 200 عام من وفاته، تكشف عن جانب آخر للرجل الذي ساعد في تشكيل العالم الحديث.

والآن، تُباع الملاحظات غير المنشورة، التي تظهر محاولات نيوتن في فك الرموز المخبأة في الكتاب المقدس وتحديد توقيت نهاية العالم، من قبل دار Sotheby’s.

ومن المتوقع أن تجلب ثلاث صفحات من الخربشات على الأهرامات المصرية، والتي يعتقد نيوتن أنها مفتاح الأسرار العميقة، مئات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية عند إغلاق المزايدة على الإنترنت يوم الثلاثاء.

Revealed: Isaac Newton’s attempts to unlock secret code of pyramids https://t.co/AyQylFjvDi — The Guardian (@guardian) December 6, 2020

وقال غابرييل هيتون، أخصائي المخطوطات في دار Sotheby’s: “هذه أوراق رائعة حقا لأنه يمكنك أن ترى فيها نيوتن يحاول اكتشاف أسرار الأهرامات. إنه التقاء رائع للجمع بين نيوتن وهذه الهياكل العظيمة من العصور الكلاسيكية القديمة، التي فتنت الناس لآلاف السنين. تأخذك الأوراق بسرعة ملحوظة مباشرة إلى قلب عدد من الأسئلة العميقة التي كان نيوتن يبحث فيها “.

ودرس نيوتن الأهرامات في ثمانينيات القرن السادس عشر، خلال فترة نفيه علميا مفروضا ذاتيا في وولستورب مانور في لينكولنشاير، بعيدا عن قاعدته في جامعة كامبريدج، بعد انتقادات لعمله من قبل منافسه روبرت هوك من الجمعية الملكية.

وكان نيوتن يحاول الكشف عن وحدة القياس التي يستخدمها أولئك الذين يبنون الأهرامات. واعتقد أنه من المحتمل أن المصريين القدماء كانوا قادرين على قياس الأرض، وأنه من خلال فتح ذراع الهرم الأكبر، سيكون قادرا أيضا على قياس محيط الأرض.

وأمل أن يقوده ذلك إلى مقاييس قديمة أخرى، ما يسمح له بالكشف عن الهندسة المعمارية وأبعاد معبد سليمان – وضعية نهاية العالم – وتفسير المعاني المخفية في الكتاب المقدس.

وقال هيتون: “كان يحاول العثور على دليل على نظريته في الجاذبية، ولكن بالإضافة إلى ذلك، اعتقد أن المصريين القدماء كانوا يحتفظون بأسرار الكيمياء التي فقدت منذ ذلك الحين. اليوم، تبدو هذه مجالات دراسية متباينة – لكنها لم تبد كذلك بالنسبة لنيوتن في القرن السابع عشر.”

وحافظ نيوتن على هوسه بالخيمياء ومعتقداته الدينية غير التقليدية. وعلى الرغم من أن سمعته استندت إلى اكتشافاته الرياضية والعلمية، إلا أنها كانت بالنسبة لنيوتن ثانوية بالنسبة لدراساته “الكبرى” في الكيمياء واللاهوت.

وظهر مخبأ من المخطوطات حول هذه الموضوعات في دارSotheby’s عام 1936؛ تم شراء بعضها من قبل الاقتصادي ومخلص نيوتن، جون ماينارد كينز، الذي وصف بطله بأنه “آخر السحرة”.

وقال هيتون: “إن فكرة كون العلم بديلا عن الدين هي مجموعة أفكار حديثة. لم يكن نيوتن ليصدق أن عمله العلمي يمكن أن يقوض المعتقد الديني. ولم يكن يحاول دحض المسيحية – إنه رجل قضى وقتا طويلا في محاولة تحديد الفترة الزمنية المحتملة لنهاية العالم التوراتية. لهذا السبب كان مهتما جدا بالأهرامات”.

وعزز Philosophiae Naturalis Principia Mathematica، الذي نُشر عام 1687، مكانته كنجم علمي بارز. وتتويجا لعقود من العمل والفكر، حدد ماغنوم أوبوس نظرياته في حساب التفاضل والتكامل والجاذبية وقوانين الحركة، ما يوفر فهما جديدا للكون.

وبعد بضع سنوات، تعرض نيوتن لانهيار خطير لكنه تعافى ليتم انتخابه كعضو في البرلمان، وتعيينه رئيسا لدار سك العملة. كما أصبح رئيسا للجمعية الملكية. وبعد وفاته عام 1727، حصل على جنازة رسمية ودفن مع مرتبة الشرف الكاملة في Westminster Abbey.

وقال هيتون إنه كان “شخصا شائكا، ودائما ما يكون مستعدا للخلاف”. وصفه آخرون بأنه متكتم وحاقد وانتقامي ولا يرحم ومتعجرف، ومصاب بجنون العظمة.

وأضاف: “هناك قدر كبير من الاهتمام بالكتب والمخطوطات العلمية – إنها أكبر مجال نمو رأيته في السنوات العشر أو الخمس عشرة الماضية. لدينا مواقف معقدة تجاه العديد من الشخصيات التاريخية، لكن أبطال العلم العظماء ما يزالون يقفون كما كان الحال في أي وقت مضى.”

المصدر: ذي غارديان