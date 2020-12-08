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شاهد.. ممثلة لبنانية مقيمة في السعودية تخلع الحجاب وتنشر صورتها لأول مرة من دونه

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوممنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 20 ثانيةآخر تحديث : منذ 20 ثانية
شاهد.. ممثلة لبنانية مقيمة في السعودية تخلع الحجاب وتنشر صورتها لأول مرة من دونه

كل الوطن – وكالات: صدمت الممثلة اللبنانية المقيمة في السعودية دارين البايض، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن قررت خلع الحجاب الذي ارتدته لمدة 10 سنوات تقريبا.

وكانت قد كشفت سبب اتخاذها هذا القرار، وقالت في مقطع فيديو “أنا أحب أخبركم شيء وأرجو من متابعيني تفهم هذا جيدا لكل من يعرفني داخليا يعرف جيدا بأني من الأشخاص الطيبين والتي لا تؤذي أي أحد”.

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وتابعت “أنا معكم اليوم لأني أريد أن أحكي لكم موقف صغير، ففي البداية هناك أشياء أجبرت عليها واضطررت أن أسلك هذا الطريق لظروف ما خوفا من الناس أحيانا وتأنيب ضمير أحيانا أخرى”.

وأشارت إلى أنها لم تعد ترتدي الحجاب وأنها تخرج مع صديقاتها من دونه وتعتبر نفسها غير محجبة.

ونشرت أول صورة لها على صفحتها من دون حجاب مما سبب صدمة للبعض.

يشار إلى أن دراين عرفت من خلال مشاركتها في تقديم برنامج “أكشن يا عيال” على شاشة MBC أكشن، كما أدت بطلوة مسلسل “تكة” ومسرحية “خواطر شبحة” في السعودية.

المصدر: instagram+elfann

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=402633

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