تركي آل الشيخ: تلقينا أكثر من 6 آلاف فكرة ضمن مبادرة أفكار الترفيه

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، أن الهيئة تلقت حتى اليوم الثلاثاء أكثر من 6 آلاف فكرة ضمن مبادرة أفكار الترفيه، التي تم إطلاقها مؤخراً.

وأبان آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه في تويتر اليوم، أنه سيتم تطبيق 10 مبادرات من المبادرات التي تلقتها الهيئة في المدن غير الكبرى، منوهاً إلى أن أنشطة الترفيه ستشمل كل مناطق المملكة.

وأكد آل الشيخ، أن الهيئة ستواصل استقبال المبادرات حتى العاشرة من صباح يوم بعد غدٍ الخميس.

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه، قد أعلن عن إطلاق مبادرة أفكار الترفيه لاختيار أفضل 20 فكرة ترفيهية؛ حيث تتلقى الهيئة الأفكار عبر البريد([email protected]).

ودعا آل الشيخ، جميع المهتمين بالترفيه إلى المشاركة بأفكارهم واقتراحاتهم مع وجود القدرة على تنفيذها، وأن تكون مميزة ونوعية ، وذلك من خلال إرسال مقطع فيديو ، معلناً عن تقديم جائزة لأفضل 20 فكرة.