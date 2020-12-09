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وزير الثقافة يستضيف فنان العرب.. غداً

كل الوطن - فريق التحرير
ثقافة وإبداعمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 50 ثانيةآخر تحديث : منذ 50 ثانية
وزير الثقافة يستضيف فنان العرب.. غداً

كل الوطن – الرياض: يحلّ فنان العرب محمد عبده ضيفاً على صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، ضمن لقاءات “ضيف بدر” في لقاءٍ مباشر عبر حساب سموه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” سيتم بثه في تمام التاسعة من مساء غدٍ الأربعاء.

وسيتحدث فنان العرب في البث المباشر عن تجربته الثرية في فضاء الأغنية السعودية، وسيستعرض جوانباً مهمة من مسيرته الفنية التي امتدت لستة عقود، إلى جانب الإجابة عن أسئلة الجمهور.

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ويأتي اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يستضيفها حساب سمو وزير الثقافة في موقع “انستغرام” تحت مسمى “ضيف بدر”، والتي يتحدث فيها مبدعون من مختلف القطاعات الثقافية في أمسيات ثقافية تتناول شؤونا إبداعية متنوعة.ذ

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=402684

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