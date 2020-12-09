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الإعلان عن وفاة 6 أشخاص شاركوا في اختبار لقاح فايزر

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 29 ثانيةآخر تحديث : منذ 29 ثانية
الإعلان عن وفاة 6 أشخاص شاركوا في اختبار لقاح فايزر

كل الوطن – وكالات: ذكر تقرير صادر عن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن ستة أشخاص توفوا خلال تجارب لقاح لفيروس كورونا طورته شركة الأدوية الأمريكية العملاقة فايزر وشركة بيونتك الألمانية.

وأوضح التقرير في التفاصيل بأن أربعة من المتوفين الستة تلقوا عقارا وهميا، ولُقح اثنان بالعقار الحقيقي.

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كما أعلن عن إصابة أحد المشاركين في مجموعة المشاركين في اختبارات اللقاح بالسمنة وتصلب الشرايين، وتوفي بعد ثلاثة أيام من تناول الجرعة الأولى من العقار.
وأصيب المتطوع الثاني المتوفى بسكتة قلبية بعد 60 يوما من الجرعة الثانية.

وتوفى من بين المشاركين الذين تلقوا اللقاح الوهمي، اثنان نتيجة نوبة قلبية وسكتة دماغية، فيما يجري تحديد سبب وفاة شخصين آخرين.

ومن بين المتوفين الستة، ثلاثة تجاوزت أعمارهم 55 عاما.

وشارك في المجموع حوالي 38 ألف شخص فوق سن 16 عاما في هذه الاختبارات.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أكدت في وقت سابق فعالية لقاح فايزر وبيونتك، وقالت الوثائق إن العقار أظهر مستوى مناسبا من الأمان، ولا توجد عقبات أمام استخدامه في حالات الطوارئ.

المصدر: نوفوستي

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=402701

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