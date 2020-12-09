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“يوتيوب”: سنزيل أي فيديو يشكك في فوز بايدن

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 46 ثانيةآخر تحديث : منذ 46 ثانية
“يوتيوب”: سنزيل أي فيديو يشكك في فوز بايدن

كل الوطن – وكالات: أعلن موقع “يوتيوب” أنه سيزيل أي محتوى بدءا من يوم الأربعاء، يحتوي على معلومات كاذبة ومزاعم بالتزوير في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.

وقال البيان: “سنبدأ في إزالة أي محتوى تم تحميله اليوم أو لاحقا يمكن أن يضلل الناس من خلال الادعاء بالاحتيال أو الأخطاء التي غيرت نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020”.

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وأضاف: “عشية الثلاثاء أكمل عدد كاف من الولايات المصادقة على نتائج الانتخابات”، مؤكدا “فوز الديمقراطي جو بايدن”.

وأشار الموقع إلى أنه أزال أكثر من 8 آلاف قناة وآلاف مقاطع الفيديو التي تنشر معلومات كاذبة حول الانتخابات أو تنتهك السياسة الانتخابية للشركة.

المصدر: “نوفوستي”

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=402721

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