“يوتيوب”: سنزيل أي فيديو يشكك في فوز بايدن

كل الوطن – وكالات: أعلن موقع “يوتيوب” أنه سيزيل أي محتوى بدءا من يوم الأربعاء، يحتوي على معلومات كاذبة ومزاعم بالتزوير في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.

وقال البيان: “سنبدأ في إزالة أي محتوى تم تحميله اليوم أو لاحقا يمكن أن يضلل الناس من خلال الادعاء بالاحتيال أو الأخطاء التي غيرت نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020”.

وأضاف: “عشية الثلاثاء أكمل عدد كاف من الولايات المصادقة على نتائج الانتخابات”، مؤكدا “فوز الديمقراطي جو بايدن”.

وأشار الموقع إلى أنه أزال أكثر من 8 آلاف قناة وآلاف مقاطع الفيديو التي تنشر معلومات كاذبة حول الانتخابات أو تنتهك السياسة الانتخابية للشركة.

المصدر: “نوفوستي”