“فيسبوك” تواجه دعاوى قضائية أمريكية قد تجبرها على بيع “إنستغرام” و”واتساب”

كل الوطن – وكالات: أقامت لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية ومعظم الولايات الأمريكية دعاوى قضائية ضد “فيسبوك”، بدعوى أن الشركة “انتهكت قانون منع الاحتكار”، الأمر الذي قد يؤدي إلى تقسيمها.

وقالت لجنة التجارة إنها “ستعسى لاستصدار حكم يمكن أن يتضمن التخارج الإلزامي من أصول بينها تطبيقا إنستغرام و “واتساب”.

وفي دعوى ثانية، يطالب تحالف يضم 46 ولاية وواشنطن العاصمة وجزيرة غوام، بحكم ينص على “عدم قانونية استحواذ “فيسبوك” على التطبيقين”.

وأصبحت “فيسبوك” بذلك ثاني شركة تكنولوجيا كبيرة تواجه تحركا قضائيا ضخما هذا الخريف، إذ أقامت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية بحق شركة “غوغل” في أكتوبر الماضي، متهمة الشركة البالغة قيمتها تريليون دولار والتابعة لمجموعة “ألفابت”، باستغلالها وضعها القوي في السوق للتضييق على المنافسين.

المصدر: “رويترز”