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التحالف العربي يعلن تدمير زورقين مفخخين أطلقهما الحوثيون

كل الوطن - فريق التحرير
2020-12-10T00:53:16+03:00
2020-12-10T00:54:05+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
التحالف العربي يعلن تدمير زورقين مفخخين أطلقهما الحوثيون

كل الوطن – وكالات: أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية اعتراض وتدمير زورقين مفخخين مسيرين أطلقتهما جماعة الحوثي الارهابية من محافظة الحديدة.

وأشار بيان صدر عن التحالف، إلى أن “قوات التحالف العربي قامت باعتراض وتدمير زورقين مفخخين أطلقهما الحوثيون من مدينة الحديدة اليمنية باتجاه السواحل السعودية”.

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وأكدت، أن “القوات البحرية للتحالف دمرت الزورقين في عرض البحر الأحمر قبل وصولهما إلى الساحل”.

وأعلن التحالف، في نوفمبر الماضي، عن إزالة وتدمير 5 ألغام بحرية زرعتها جماعة الحوثي الارهابية في منطقة جنوب البحر الأحمر.

ونوه، إلى أن الألغام البحرية التي تم تدميرها جنوب البحر الأحمر إيرانية الصنع من نوع “صدف”، مشيرا إلى أنه “أزال ودمر ما مجموعه 163 لغما بحريا نشرتها الجماعة عشوائيا”.

المصدر: “واس”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=402731

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