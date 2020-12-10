المرض الغامض يجتاح الهند.. و”تحليل الدم” يفجر مفاجأة

كل الوطن – وكالات: قالت السلطات الهندية، الثلاثاء، إنها اكتشفت آثارا لجزيئات رصاص ونيكل في عينات الدم، بعد نقل المئات للمستشفيات في ولاية أندرابراديش بجنوب البلاد مصابين بمرض مجهول.

وكان مرض “غامض” اجتاح الهند قد تسبب بوفاة شخص، ودخول أكثر من 400 شخص إلى المستشفى في ولاية أندرا براديش قبل أيام.

وقالت حكومة ولاية أندرا براديش، الثلاثاء، إن معهد عموم الهند للعلوم الطبية اكتشف وجود آثار لجزيئات الرصاص والنيكل في عينات دم المصابين، بينما يجري مستشفى آخر اختبارات مماثلة أيضا.

وأُصيب بالمرض أكثر من 300 طفل، يعاني معظمهم من دوار ونوبات إغماء وصداع وقيء.

وأظهرت الفحوص عدم إصابتهم بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

ويمكن لزيادة مستويات الرصاص في الدم أن تؤدي إلى إعاقة نمو الدماغ والجهاز العصبي وأعضاء حيوية مثل القلب والرئتين.

وقالت مديرة الصحة العامة في أندرا براديش، جيتا براساديني، إنه لم تظهر حالات إصابة جديدة بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وكان رجل يبلغ من العمر 45 عاما قد توفي بالمرض مطلع الأسبوع.

ولم يتضح على الفور مدى شيوع استخدام العنصرين الكيميائيين في الهند، على الرغم من وجودها في المبيدات التي تُستخدم لمكافحة البعوض.