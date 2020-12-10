تسجيل الدخول
» » العاهل الأردني: المسجد الأقصى وكامل الحرم القدسي لا يقبل الشراكة ولا التقسيم

العاهل الأردني: المسجد الأقصى وكامل الحرم القدسي لا يقبل الشراكة ولا التقسيم

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 59 ثانيةآخر تحديث : منذ 59 ثانية
العاهل الأردني: المسجد الأقصى وكامل الحرم القدسي لا يقبل الشراكة ولا التقسيم

كل الوطن – وكالات: اعتبر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، أن “حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه العادلة والمشروعة سبب بقاء المنطقة رهينة للصراع وغياب الاستقرار”.

وفي كلمة له خلال افتتاحه الدورة غير العادية لمجلس الأمة التاسع عشر، أعلن أن “تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين خيارنا الاستراتيجي”، مشددا على “أننا لم ولن نتوانى يوما الدفاع عن القدس ومقدساتها وهويتها وتاريخها”.

اقرأ أيضا...

وقال إن “القدس عنوان السلام ولا نقبل أي مساس بوضعها التاريخي والقانوني… والمسجد الأقصى وكامل الحرم القدسي الشريف لا يقبل الشراكة ولا التقسيم”.

المصدر: وكالة “بترا”

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=402749

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.